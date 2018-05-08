Джесси Варгас — Амиру Хану: Давай драться в сентябре!

Воодушевившись впечатляюще быстрой победой в проходном поединке с канадцем Филом Ло Греко, британский полусредневес Амир Хан (32-4, 20 КО) захотел померяться силами с кем-то более известным и заслуженным. Хан не скрывает, что сейчас одна из его главных целей — бой с соотечественником Келлом Бруком, а перед этим не прочь «разогреться» на одном из популярных экс-чемпионов — Эдриене Броунере или Джесси Варгасе

Последний спешно отреагировал на заявление британца, призвав ответить за слова и драться уже в начале осени.

«Ему не стоит произносить моё имя, если он на самом деле не собирается драться, — посоветовал Джесси (28-2-1, 10 КО). — Но если он действительно хочет провести бой, тогда мы можем сразиться в сентябре. Я на полном серьёзе и предлагаю переходить к делу».

Примечательно, что Варгас и Броунер провели бой 21 апреля и не выявили победителя — ничья решением судей.

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По материалам BoxingScene

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