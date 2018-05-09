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Ломаченко придётся отказаться от одного из титулов в случае победы над Линаресом
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Ломаченко придётся отказаться от одного из титулов в случае победы над Линаресом 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В эту субботу, 12 мая, действующий чемпион мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) поднимется в лёгкую категорию (до 61,2 кг), чтобы оспорить принадлежащий венесуэльцу Хорхе Линаресу (44-3, 27 КО) титул чемпиона мира WBA.
В случае успеха у Ломаченко будет 10 дней, чтобы решить, какой титул оставить во владении. Об этом заявил президент WBO Франсиско «Пако» Валкарсель.
«В субботу Василий Ломаченко выйдет в ринг в ранге чемпиона мира, чтобы побороться за титул в другой категории, и независимо от результата у него будет 10 дней на то, чтобы определить судьбу своего нынешнего титула. Как только мы получим ответ, то сразу выпустим официальное постановление по второму полулёгкому весу», — цитирует Валкарселя ESPN Deportes.
«Если он решит отказаться от титула в связи с переходом в лёгкий вес, тогда мы отправим запрос Кристоферу Диасу и Масаюки Ито на проведение боя за вакантный пояс в 59 кг. Но случится это не ранее, чем Ломаченко объявит нам о своём решении», — подчеркнул функционер.
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