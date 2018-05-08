Промоутер: Все следующие соперники будут превосходить Ломаченко в антропометрии

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) напоминает, что украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО) предстоит непростая задача — 12 мая в Нью-Йорке, на главной сцене спорткомплекса Madison Square Garden (MSG) в дебютном поединке в лимите лёгкого веса (до 61,2 кг) встретиться с чемпионом WBA, обладателем титула журнала The Ring Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.

Арум предлагает не забывать о том, что украинец начал профессиональную карьеру в полулёгком весе (до 57,2 кг) и уступает Линаресу в антропометрии: «Огромный вызов для Ломаченко. Помните, Василий на самом деле является полулегковесом, который поднялся во второй полулёгкий вес (до 59 кг). А сейчас ему предстоит бой против бойца лёгкого веса. Если он побьёт Линареса, то все следующие соперники Ломаченко будут превосходить его в антропометрии».

«Думаю, он справится с этой задачей, — предсказывает Арум. — Но вскоре нам предстоит узнать наверняка. Все вы знаете, что я — преданный поклонник таланта Ломаченко. Впереди у него ещё множество вызовов. И я с нетерпением жду, хочу увидеть, как он будет справляться с новыми вызовами».

Ломаченко, ранее выступавший на малой сцене MSG, впервые проведёт бой на главной сцене легендарного спорткомплекса. Рассказывает Арум: «Одно дело драться на малой сцене MSG, а совсем другое драться в главном событии на главной сцене. Тут выступали легенды: Мухаммед Али , Оскар де ла Хойя, Мигель Котто . К примеру, Мэнни Пакьяо или Флойд Мэйуэзер никогда не дрались на главной сцене MSG. Я считаю, это — огромное достижение Василия Ломаченко».

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