Истер и Гарсиа договорились о поединке, Бенавидес выступит в андеркарде

По данным ESPN, вскоре официально будет объявлено о том, что 28 июня в спорткомплексе Staples Center (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) объединительный поединок проведут чемпионы в лёгком весе (до 61,2 кг): обладатель титула WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) из США встретится с соотечественником, обладателем титула IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО).

В андеркарде ожидается выступление чемпиона WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) Давида Бенавидеса (20-0, 17 КО). Соперник 21-летнего американского чемпиона пока что неизвестен.

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