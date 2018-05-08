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Истер и Гарсиа договорились о поединке, Бенавидес выступит в андеркарде
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Истер и Гарсиа договорились о поединке, Бенавидес выступит в андеркарде 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
По данным ESPN, вскоре официально будет объявлено о том, что 28 июня в спорткомплексе Staples Center (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) объединительный поединок проведут чемпионы в лёгком весе (до 61,2 кг): обладатель титула WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) из США встретится с соотечественником, обладателем титула IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО).
В андеркарде ожидается выступление чемпиона WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) Давида Бенавидеса (20-0, 17 КО). Соперник 21-летнего американского чемпиона пока что неизвестен.
Читайте также: Всё смешалось: Уайт близок к подписанию Майки Гарсии, а Де Ла Хойя идёт в ММА  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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