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Новоявленный чемпион из Пуэрто-Рико выступит в Суперсерии
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Новоявленный чемпион из Пуэрто-Рико выступит в Суперсерии 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Пуэрториканский боец легчайшего веса (до 53,5 кг) Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), завоевавший 5 мая в Лондоне (Великобритания) вакантный титул IBF уверенной победой над местным экс-чемпионом Полом Батлером (26-2, 14 КО), выступит во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
«В турнире будут участвовать 8 бойцов, — рассказывает Родригес. — Сперва я выберу себе соперника на стадии четвертьфинала среди топ-10 бойцов дивизиона. Затем полуфиналы и финал. Победитель получит всё: все четыре титула, деньги и Кубок Мухаммеда Али. Я пока что остался в Лондоне. Вскоре встречусь со всеми чемпионами — мы официально объявим о турнире. Первый поединок скорее всего состоится в сентябре».
Читайте также: Луиса Нери бессрочно отстранили от титульных боёв WBC  Напомним, ранее о своём желании принять участие в турнире поведали чемпион WBA Super Райан Барнетт (18-0, 9 КО) из Северной Ирландии, чемпион WBO Золани Тете (27-3, 21 КО) из ЮАР, Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО) из Японии, которому 25 мая предстоит бой против «обычного» чемпиона WBA Джейми Макдоннелла (29-2-1, 13 КО) из Англии и даже экс-чемпион WBC Луис Нери (26-0, 20 КО) из Мексики, потерявший чемпионское звание на весах.
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