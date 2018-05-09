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Официально: Второй сезон Суперсерии пройдёт в трёх дивизионах
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Официально: Второй сезон Суперсерии пройдёт в трёх дивизионах 

Vringe.com 25 минут назад
Фото: Vringe.com
На состоявшейся сегодня пресс-конференции промоутер Калле Зауэрлянд (Sauerland Event) сообщил о том, что во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) соревнования пройдут в трёх весовых дивизионах, а в турнире примут участие 24 боксёра.
Официально объявлено о том, что одним из дивизионов будет легчайший вес (до 53,5 кг). Как и сообщалось ранее, в турнире точно примут участие чемпион WBO Золани Тете (27-3, 21 КО) из ЮАР, чемпион WBA Super Райан Барнетт (19-0, 9 КО) из Северной Ирландии и чемпион IBF Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО) из Пуэрто-Рико.
Ранее Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО) сообщил о том, что его «предварительно пригласили» принять участие в турнире. Предположительно, Иноуэ выступит в Суперсерии, если 25 мая в Токио отберёт «обычный» титул WBA у британца Джейми Макдоннелла (29-2-1, 13 КО).
Также ранее о желании выступить в турнире сообщил экс-чемпион WBC из Мексики Луис Нери (26-0, 20 КО), потерявший титул в феврале на предматчевом взвешивании накануне реванша с экс-чемпионом из Японии Шинсуке Яманакой (27-2-2, 19 КО).
По словам Зауэрлянда, в течение ближайших недель будет официально объявлено ещё два дивизиона. Первым из них практически наверняка станет первый полусредний вес (до 63,5 кг), а о втором практически ничего не известно. Хотя напомним, что ранее предполагалось, что им станет полутяжёлый вес (до 79,4 кг).
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