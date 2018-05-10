Победитель боя Иноуэ–Макдоннелл примет участие в Суперсерии — организатор

Победитель поединка между «обычным» чемпионом мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) британцем Джейми Макдоннеллом (29-2-1, 13 КО) и японским экс-чемпионом в двух категориях Наоя Иноуэ (15-0, 13 КО), который состоится 25 мая в Токио (Япония), с большой вероятностью станет участником второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в своём дивизионе. Об этом в интервью Sky Sports заявил один из организаторов турнира, германский промоутер Калле Зауэрлянд.

Ранее стало известно об участии в Суперсерии трёх действующих чемпионов мира в весе до 53,5 кг — британца Райана Барнетта (WBA Super), пуэрториканца Эмануэля Родригеса (IBF) и южноафриканца Золани Тете (WBO).

«Очень здорово, что три чемпиона уже подписались для участия, ведь концепция нашего турнира предполагает, чтобы лучшие дрались с лучшими, — говорит Зауэрлянд. — Грядёт классный бой Макдоннелла против Иноуэ, и победитель должен принять участие в Суперсерии. Мы уже согласовали все условия с Иноуэ, а с Макдоннеллом и его командой будем говорить после боя 25 мая. Ещё посмотрим, как всё сложится, но я надеюсь, что победитель будет участвовать в Суперсерии».

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