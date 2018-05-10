«Шакал» Ригондо отказался от участия в Суперсерии

37-летний кубинский экс-чемпион мира, дважды победитель Олимпийских игр Гильермо «Шакал» Ригондо (17-1, 11 КО) получил от организаторов турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) приглашение принять участие в турнире бойцов легчайшего веса (до 53,5 кг), информирует El Nuevo Herald.

По данным источника, Ригондо был готов принять участие в турнире, но по рекомендации личного тренера по физподготовке и после консультаций с врачами и диетологами вынужденно отказал. Причина отказа — излишняя сгонка веса.

Ветеран практически всю профессиональную карьеру провёл в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 кг), а в последнем проведённом поединке был вынужден подняться на две весовые категории — 9 декабря в Нью-Йорке (США) кубинец не сумел отобрать титул WBO во втором наилегчайшем весе (до 59 кг) у Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) из Украины, уступив досрочно.

Citius, Altius, Fortius! — репортаж о поединке между Ломаченко и Ригондо

Напомним, намедни со-организатор турнира промоутер Калле Зауэрлянд рассказал о том, что второй сезон Суперсерии пройдёт в трёх дивизионах и представил первых трёх участников турнира.

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