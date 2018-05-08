Виной всему Суперсерия: бой между Прогрейсом и Рамиресом не состоится

По данным ESPN, поединок между чемпионом WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) мексиканцем Хосе Карлосом Рамиресом (22-0, 16 КО) и «временным» чемпионом Риджисом Прогрейсом (21-0, 18 КО) из США скорее всего не состоится.

Промоутерские торги за право организации поединка сперва были перенесены на понедельник, но так и не состоялись. Новая дата торгов не озвучена, а в кулуарах ходят разговоры о том, что обе стороны не заинтересованы в поединке.

Якобы компания Top Rank Promotions желает сперва провести промежуточные поединки для чемпиона Рамиреса, а компания DiBella Entertainment раздумывает над тем, чтобы Прогрейс принял участие во втором сезоне турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

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Напомним, титул WBC в первом полусреднем весе освободился после того, как абсолютный чемпион Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) из США перешёл в полусредний дивизион (до 66,7 кг).

В WBC приняли решение разыграть сразу же два титула: полноценный титул завоевал Рамирес, победив единогласным судейским решением американца Амира Имама (21-2, 18 КО), а «временный» титул достался Прогрейсу, уничтожившему экс-чемпиона из Намибии Джулиуса Индонго (22-2, 11 КО).

По решению WBC, победители были обязаны провести незамедлительный бой с распределением гонорара 50/50.

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