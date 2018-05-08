Жервонта Дэвис вновь жалуется на Флойда Мэйуэзера: Да он — ябеда!

Американец Жервонта Дэвис (20-0, 19 КО) по-прежнему посредством соцсетей даёт понять, что крайне недоволен промоутером Флойдом Мэйуэзером-младшим (Mayweather Promotions).

С лёгкой руки Всемирной ассоциации бокса (WBA) Дэвис 21 апреля в Нью-Йорке (США) завоевал вакантный титул «суперчемпиона» мира во втором полулёгком весе (до 59 кг), побив аргентинского панчера Хесуса Куэйяра (28-3, 21 КО).

«У меня контракт с чуваком, который не заинтересован в том, чтобы я побеждал. Он не хочет видеть моих побед. Он даже не поддерживает меня, когда мне предстоит бой», — сообщил боксёр посредством записи в twitter.

Но на этом Жервонта не остановился, обвинив Мэйуэзера в ябедничестве: «Почему обо всём, что я делаю, этот человек рассказывает (функционеру) Элу (Хэймону)? Он рассказывает Элу о всех моих покупках. Он рассказывает ему даже о моих личных делах».

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Напомним, в кулуарах ходят слухи о том, что Дэвис желает разорвать контракт с Мэйуэзером и уйти к корешу Эдриену Броунеру (About Billions Promotions).

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