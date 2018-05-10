Названа дата боя Ковалева против Альвареса

Как информирует BoxingScene, изначально россиянин должен был провести бой на защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против американского боксера Маркуса Брауна , но тот был вынужден отказаться от поединка из-за проблем с законом.

Встреча Ковалева и Альвареса состоится 4 августа в Атлантик-Сити.

На счету 35-летнего российского спортсмена 35 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы, потерпел два поражения и единожды свел бой к ничьей.

Ранее сообщалось, что Альварес дисквалифицирован на полгода из-за допинга.