Ещё
Названа дата боя Ковалева против Альвареса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа дата боя Ковалева против Альвареса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский боксер в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет поединок против колумбийца Элейдера Альвареса 4 августа, сообщает "Советский спорт".
Как информирует BoxingScene, изначально россиянин должен был провести бой на защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против американского боксера Маркуса Брауна, но тот был вынужден отказаться от поединка из-за проблем с законом.
Встреча Ковалева и Альвареса состоится 4 августа в Атлантик-Сити.
На счету 35-летнего российского спортсмена 35 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы, потерпел два поражения и единожды свел бой к ничьей.
Ранее сообщалось, что Альварес дисквалифицирован на полгода из-за допинга.
Газета.Ru: последние новости
Японский боец MMA Хоригути нокаутировал соперника за девять секунд Машьянов: Головкин на уровень выше Мартиросяна Трояновский примет участие в следующей Всемирной боксерской суперсерии
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко531
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой42
Медведев породил новый анекдот про Мутко494
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом5
Девушка игрока «Локомотива» провалила «Евровидение-2018»4
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение