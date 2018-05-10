Названа дата боя Ковалева против Альвареса 

Российский боксер в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет поединок против колумбийца Элейдера Альвареса 4 августа, сообщает "Советский спорт".
Как информирует BoxingScene, изначально россиянин должен был провести бой на защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против американского боксера Маркуса Брауна, но тот был вынужден отказаться от поединка из-за проблем с законом.
Встреча Ковалева и Альвареса состоится 4 августа в Атлантик-Сити.
На счету 35-летнего российского спортсмена 35 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 32 победы, потерпел два поражения и единожды свел бой к ничьей.
Ранее сообщалось, что Альварес дисквалифицирован на полгода из-за допинга.