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Стивенсон: Ковалёв боится панчеров, это из-за него мы не встретились
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Стивенсон: Ковалёв боится панчеров, это из-за него мы не встретились 

Vringe.com 34 минуты назад
Фото: Vringe.com
Канадский чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) заверил, что в своё время он не встретился с россиянином Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО) исключительно по вине последнего. А если им когда-либо всё же доведётся оказаться в одном ринге, то ничем хорошим для челябинца это не закончится.
«Он преподносит всё так, словно я не хочу с ним драться, но на самом деле это он не хочет драться со мной, — цитирует Адониса BoxingScene. — Это из-за него наш бой не состоялся. А потом его побил Андре Уорд. Хороший боец, но без сильного удара. Ковалёв боится панчеров и был остановлен Уордом. Если он встретится с настоящим панчером, результат будет таким же».
Напомним, что на 19 мая у Стивенсона запланирована защита против Баду Джека. Ковалёв, владеющий титулом WBO, в августе должен встретиться с Элейдером Альваресом.
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