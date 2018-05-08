Стивенсон: Ковалёв боится панчеров, это из-за него мы не встретились

Канадский чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) заверил, что в своё время он не встретился с россиянином Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО) исключительно по вине последнего. А если им когда-либо всё же доведётся оказаться в одном ринге, то ничем хорошим для челябинца это не закончится.

«Он преподносит всё так, словно я не хочу с ним драться, но на самом деле это он не хочет драться со мной, — цитирует Адониса BoxingScene. — Это из-за него наш бой не состоялся. А потом его побил Андре Уорд . Хороший боец, но без сильного удара. Ковалёв боится панчеров и был остановлен Уордом. Если он встретится с настоящим панчером, результат будет таким же».

Напомним, что на 19 мая у Стивенсона запланирована защита против Баду Джека. Ковалёв, владеющий титулом WBO, в августе должен встретиться с Элейдером Альваресом.

Читайте также: Ковалёв и Бивол выступят в рамках совместного шоу, есть дата — СМИ Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.