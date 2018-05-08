Стивенсон: Ковалёв не хочет драться со мной, а не наоборот 

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адонис Стивенсон заявил, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв избегает поединка с ним.
«Со слов россиянина ситуация выглядит так, что я избегаю боя с Ковалёвым, но это не так. На самом деле это Сергей не хочет драться со мной, потому что он опасается боксёров-панчеров. Даже Андре Уорд с не самыми сильными ударами победил Ковалёва, а против панчера Сергея ждёт тот же результат», — сказал Стивенсон в своём интервью Boxingscene.