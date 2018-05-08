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Гассиев и Тищенко поддержали акцию Федерации бокса России в честь Дня Победы
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Гассиев и Тищенко поддержали акцию Федерации бокса России в честь Дня Победы 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурат Гассиев и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко выступили в поддержку акции в память о боксёрах, которые защищали свою страну во время Великой отечественной войны.
Акция была организована Федерацией бокса России и проходит под хештегом «помнимигордимся. Помимо Гассиева и Тищенко, свою поддержку выразили олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов и другие известные представители данного вида спорта.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России запустила акцию в честь Дня Победы.
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