Гассиев и Тищенко поддержали акцию Федерации бокса России в честь Дня Победы 

Чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) Мурат Гассиев и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко выступили в поддержку акции в память о боксёрах, которые защищали свою страну во время Великой отечественной войны.
Акция была организована Федерацией бокса России и проходит под хештегом «помнимигордимся. Помимо Гассиева и Тищенко, свою поддержку выразили олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, боксёр второго среднего веса Фёдор Чудинов и другие известные представители данного вида спорта.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России запустила акцию в честь Дня Победы.