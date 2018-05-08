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Глава Федерации бокса России рассказал об акции в честь Дня Победы
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Глава Федерации бокса России рассказал об акции в честь Дня Победы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в эксклюзивном интервью RT прокомментировал организацию акции в память о боксёрах, которые защищали свою страну во время Великой Отечественной войны.
«Эта акция для нас очень важна. Мы хотим, чтобы наше молодое поколение знало о том, сколько боксёров было среди воинов во время Великой отечественной войны. Боксёр — это не просто спортсмен, но ещё и защитник Родины. Мы хотим сказать спасибо нашим ветеранам. На данный момент акцию поддержали Олег Саитов, Алексей Тищенко, Мурат Гассиев. Также к ней должен присоединиться Геннадий Головкин. В следующем году мы планируем сделать всё более масштабно, а завтра множество спортсменов примет участие в акции «Бессмертный полк», — заявил Кремлёв.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поддержали акцию в честь Дня Победы.
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