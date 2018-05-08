Глава Федерации бокса России рассказал об акции в честь Дня Победы

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв в эксклюзивном интервью RT прокомментировал организацию акции в память о боксёрах, которые защищали свою страну во время Великой Отечественной войны.

Алексей Тищенко, «Эта акция для нас очень важна. Мы хотим, чтобы наше молодое поколение знало о том, сколько боксёров было среди воинов во время Великой отечественной войны. Боксёр — это не просто спортсмен, но ещё и защитник Родины. Мы хотим сказать спасибо нашим ветеранам. На данный момент акцию поддержали Олег Саитов Мурат Гассиев . Также к ней должен присоединиться Геннадий Головкин . В следующем году мы планируем сделать всё более масштабно, а завтра множество спортсменов примет участие в акции «Бессмертный полк», — заявил Кремлёв.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поддержали акцию в честь Дня Победы.