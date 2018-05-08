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Кто в Бруклине главный: Джейкобс готов провести следующий бой с а-Чарло
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Кто в Бруклине главный: Джейкобс готов провести следующий бой с а-Чарло 

Vringe.com 43 минуты назад
Фото: Vringe.com
Обязательный претендент на титул чемпиона мира WBA в среднем весе Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) готов и хочет провести следующий бой против соотечественника, «временного» чемпиона WBC Жермалла Чарло (27-0, 21 КО). Дэнни явно задели слова Чарло, который назвал себя «королём Бруклина», и предлагает ему решить в ринге, кто из них достоин этого титула.
«Называя себя королём Бруклина и говоря всякое разное у меня за спиной, он проявил неуважение, — отметил Джейкобс в интервью BoxingScene. — Это мой город, моя территория, и король Бруклина — я. Если ты хочешь этот титул, ты знаешь, что должен для этого сделать. Я хочу драться с Чарло и решить этот вопрос».
«Почему-то он не бросил мне вызов после своего последнего боя (21 апреля против Уго Сентено), хотя я смотрел трансляцию на ТВ и ждал этого, — говорит Дэнни. — Как и все бойцы, он хочет титулы. Все хотят титулы, все жаждут стать абсолютным чемпионом мира, но, к сожалению, сейчас стало трудно организовать такие бои. Если поединок с Чарло реален в ближайшем будущем, я только за. Пусть даже это будет моим следующим боем — это то, чего я хочу».
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