Гроувз: надеюсь, Хэй решит больше не боксировать

Британский боксёр Джордж Гроувз , который 17 февраля в Манчестере выиграл полуфинальный бой Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе с Крисом Юбэнком-младшим, порекомендовал бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях Дэвиду Хэю завершить боксёрскую карьеру.

«Дэвид был добр ко мне и многому научил меня в начале моей профессиональной карьеры. Я никогда не забуду это, но сейчас надеюсь, что Хэй найдёт новое призвание и обретёт счастье в своей жизни, приняв решение больше не боксировать», — написал Гроувз в «инстаграме».

Посмотреть фото можно на странице боксёра в «Инстаграме».