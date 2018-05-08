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Гроувз: надеюсь, Хэй решит больше не боксировать
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Гроувз: надеюсь, Хэй решит больше не боксировать 

Чемпионат.com 28 минут назад
Британский боксёр Джордж Гроувз, который 17 февраля в Манчестере выиграл полуфинальный бой Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе с Крисом Юбэнком-младшим, порекомендовал бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях Дэвиду Хэю завершить боксёрскую карьеру.
«Дэвид был добр ко мне и многому научил меня в начале моей профессиональной карьеры. Я никогда не забуду это, но сейчас надеюсь, что Хэй найдёт новое призвание и обретёт счастье в своей жизни, приняв решение больше не боксировать», — написал Гроувз в «инстаграме».
Посмотреть фото можно на странице боксёра в «Инстаграме».
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