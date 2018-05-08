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Рэй Варгас о бое с Ованнисяном: Это будет война, которая завершится нокаутом
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Рэй Варгас о бое с Ованнисяном: Это будет война, которая завершится нокаутом 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
12 мая в рамках вечера бокса в Вероне (штат Нью-Йорк, США) чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) мексиканец Рэй Варгас (31-0, 22 КО) проведёт третью защиту титула в поединке против претендента из Армении Азата Ованнисяна (14-2, 11 КО). Несмотря на значительное превосходство в опыте, Варгас не ждёт, что будет легко.
«У нас была замечательная подготовка, мы уже близки к необходимому весу и готовы защищать титул, — заверил Рэй. — Предстоит тяжёлый бой, который с большой вероятностью завершится нокаутом. Сражение ожидается действительно взрывное, но не бездумное, а со стратегией. Мы устроим отменный поединок, и это наверняка будет настоящая война».
Отметим, что Ованнисян заработал статус претендента благодаря победе нокаутом (КО 6) на Ронни Риосом в марте. В августе прошлого года Риос претендовал на титул Варгаса, но был перебоксирован Рэем в 12-ти раундах.
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