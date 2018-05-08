Теренс Кроуфорд избивает горный воздух с мобильным в руке: видео

Ровно месяц остаётся до того, как американский топ-боксёр Теренс «Bud» Кроуфорд (32-0, 23 KO) выйдет на арену MGM Grand в Лас-Вегасе (США) в дебютном для себя поединке в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). Противостоять ему будет задиристый и неуступчивый чемпион мира по версии WBO Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) из Австралии.

«Приятель», который готовится к бою в родной солнечной Небраске при дневных температурах в районе 30 градусов по Цельсию, показал, как скачет где-то на фоне мирно щебечущих птичек и со знанием дела рассекает кулаками прогретый воздух.

«Будь сфокусирован на цели, парень! С каждым днём ты всё ближе к тому, чтобы нормально покушать», — иронизирует о диете и сушке Теренс в комментарии к видео:

Последний бой американца был в августе, когда он нокаутировал Джулиуса Индонго и на несколько дней стал абсолютным чемпионом суперлёгкого веса. На момент выхода в ринг к Хорну 30-летний уроженец Небраски не будет боксировать уже 10 месяцев. Это самый долгий простой в его карьере.

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