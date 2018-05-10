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Бой между Трояновским и Релихом за титул WBA пройдет в сентябре
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Бой между Трояновским и Релихом за титул WBA пройдет в сентябре 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг между россиянином Эдуардом Трояновским и белорусом Кириллом Релихом пройдет в сентябре. Об этом россиянин сообщил ТАСС.
Бой пройдет за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Релих.
"Поединок пройдет в сентябре", — сказал Трояновский.
37-летний россиянин является бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Всего на его счету 27 побед (24 нокаутом) и одно поражение. В активе 28-летнего Релиха 22 победы (19 нокаутом) и два поражения.
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