Бой между Трояновским и Релихом за титул WBA пройдет в сентябре

Бой пройдет за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Релих.

"Поединок пройдет в сентябре", — сказал Трояновский.

37-летний россиянин является бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Всего на его счету 27 побед (24 нокаутом) и одно поражение. В активе 28-летнего Релиха 22 победы (19 нокаутом) и два поражения.