Бой между Трояновским и Релихом за титул WBA пройдет в сентябре 

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг между россиянином Эдуардом Трояновским и белорусом Кириллом Релихом пройдет в сентябре. Об этом россиянин сообщил ТАСС.
Бой пройдет за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет Релих.
"Поединок пройдет в сентябре", — сказал Трояновский.
37-летний россиянин является бывшим чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Всего на его счету 27 побед (24 нокаутом) и одно поражение. В активе 28-летнего Релиха 22 победы (19 нокаутом) и два поражения.