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Трояновский примет участие в следующей Всемирной боксерской суперсерии
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Трояновский примет участие в следующей Всемирной боксерской суперсерии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Эдуард Трояновский примет участие в следующем турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает ТАСС.
По информации ESPN, в четвертьфинале турнира в весовой категории до 63,5 кг россиянин встретится с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) белорусом Кириллом Релихом.
Напоминаем, что Трояновский является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.
Призовой фонд суперсерии составит $50 млн  Ранее Трояновский сообщал о планах провести бой за звание чемпиона мира по версии WBA ближе к лету 2018 года.
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