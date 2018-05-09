Трояновский примет участие в следующей Всемирной боксерской суперсерии

Российский боксер Эдуард Трояновский примет участие в следующем турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает ТАСС

По информации ESPN, в четвертьфинале турнира в весовой категории до 63,5 кг россиянин встретится с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) белорусом Кириллом Релихом

Напоминаем, что Трояновский является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Призовой фонд суперсерии составит $50 млн Ранее Трояновский сообщал о планах провести бой за звание чемпиона мира по версии WBA ближе к лету 2018 года.