От тренера Исмаэля Саласа ушёл подопечный, экс-чемпион мира

Кубинский тренер Исмаэль Салас больше не является наставником соотечественника, экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Рансеса Бартелеми (26-1, 13 КО). BoxingScene уведомляет, что вместе с Рансесом решение прекратить сотрудничество с Саласом принял также младший брат экс-чемпиона, полулегковес (до 57,2 кг) Ледуан Бартелеми (13-0-1, 7 КО).

Рассказывает Рансес: «Никакой обиды. Ничего такого нет. Напротив, хотим поблагодарить Саласа за сотрудничество. Но пришло время перемен. Мы хотим двигаться вперёд. Выйти на более высокий уровень. Нам нужен другой голос в углу».

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Рансес Бартелеми также намекает на то, что излишняя занятость Саласа вредит некоторым другим его бойцам: «Мой брат Ян во многом был прав, когда в преддверии боя с Релихом критиковал всё происходящее. Я согласен с тем, что не сумел воспользоваться всем тем, чем наградил меня Бог в бою с Релихом. Но я не хочу вспоминать прошлое, зацикливаться на этом. Я всё ещё молод. Я хочу двигаться вперёд».

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Напомним, в марте 2018-го года белорусский боксёр Кирилл Релих (22-2, 19 КО) нанёс дебютное поражение Бартелеми и завоевал вакантный титул WBA в весе до 63,5 кг.

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