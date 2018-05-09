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Команда из Вологды стала обладателем Кубка Мэра по боксу
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Команда из Вологды стала обладателем Кубка Мэра по боксу 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Первый Кубок Мэра города Вологды по боксу прошел сегодня в областной столице во Дворце единоборств. В нем приняли участие сборные команды из Вологды и Ярославля. Всего турнир, посвященный Дню Победы, собрал 18 боксеров разных весовых категорий. Их поприветствовал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
«Этот турнир проводится 9 мая не случайно. Бокс — спорт мужественных людей, поэтому символично, что мы проводим соревнования в День Победы. Наша задача — привлекать молодежь к здоровому образу жизни и спорту, чтобы росли настоящие защитники Отечества», — подчеркнул Сергей Воропанов.
В составе команд есть и школьники, и взрослые спортсмены. Также на ринг вышли две девушки — вологжанка Анна Чумовицкая и Фируза Раджабова из Ярославля. Каждая пара боксеров провела по одному поединку, причем большинство участников ранее на ринге не встречались.
«Я только сегодня утром узнал, с кем я встречусь на ринге. Про соперника знаю только, что он ниже меня ростом, думаю, будет прессинговать», — рассказал 17-летний боксер из Ярославля Максим Барановский.
«Жду красивый и интересный бой. Знаю, что в Ярославле сильные спортсмены. Так что матч будет захватывающим», — поделился вологодский боксер Глеб Клубов.
В рамках матча сегодня состоялось 8 боев. В шести из них победу одержали вологодские спортсмены. Поэтому Кубок Мэра города остался в Вологде.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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