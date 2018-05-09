Кубок Мэра города по боксу остался в Вологде

Турнир собрал 18 боксеров разной весовой категории из двух городов — Вологды и Ярославля. Каждая пара провела один поединок. В шести встречах из восьми победу одержали вологодские спортсмены. Поприветствовал спортсменов и наградил сильнейших Мэр Вологды Сергей Воропанов

В составе команды есть и школьники и взрослые спортсмены, кроме этого, на ринг сегодня вышли и девушки: вологжанка Анна Чумовицкая и Фируза Раджабова из Ярославля. Спортсменки участвуют в весовой категории 66 кг. Большинство боксеров встретились в бою в первый раз, так что о возможностях соперников могли только догадываться.

«Я только сегодня утром узнал, с кем я встречусь на ринге. Про соперника знаю только, что он ниже меня ростом, думаю, будет прессинговать», — рассказал 17-летний боксер из Ярославля Максим Барановский.

Вологжанин Глеб Клубов о ярославцах тоже знает лишь понаслышке. К поединку готовится давно, перед матчем усиливает нагрузку: увеличивает время тренировок и учебных боев.

«Жду красивый и интересный бой. Знаю, что в Ярославле сильные спортсмены. Так что матч будет захватывающим», — поделился вологодский боксер Глеб Клубов.

Несмотря на то, что кубок оспаривают только два города, матч считается межрегиональным. Так как Вологда и Ярославль расположены в разных регионах — Северо-Западном и Центральном.

«Это одни из сильнейших регионов России и без преувеличения можно сказать, что сегодня к нам съехались самые сильные боксеры страны», — рассказал председатель Федерации бокса города Вологды Алексей Пшеничников.

Соревнования приурочены к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В своем приветственном слове Мэр Вологды Сергей Воропанов поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой, которое они завоевали для нас, многие ценой собственной жизни.

«Этот турнир проводится 9 мая не случайно. Бокс — спорт мужественных людей и поэтому символично, что мы проводим соревнования в День Победы. Наша задача — привлекать молодежь к здоровому образу жизни и спорту, чтобы росли настоящие защитники Отечества», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках матча сегодня состоялось 8 боев. В шести из них победа осталась за вологодскими спортсменами, поэтому Кубок Мэра города остался в Вологде.