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Кубок Мэра города по боксу остался в Вологде
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Кубок Мэра города по боксу остался в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Турнир собрал 18 боксеров разной весовой категории из двух городов — Вологды и Ярославля. Каждая пара провела один поединок. В шести встречах из восьми победу одержали вологодские спортсмены. Поприветствовал спортсменов и наградил сильнейших Мэр Вологды Сергей Воропанов.
В составе команды есть и школьники и взрослые спортсмены, кроме этого, на ринг сегодня вышли и девушки: вологжанка Анна Чумовицкая и Фируза Раджабова из Ярославля. Спортсменки участвуют в весовой категории 66 кг. Большинство боксеров встретились в бою в первый раз, так что о возможностях соперников могли только догадываться.
«Я только сегодня утром узнал, с кем я встречусь на ринге. Про соперника знаю только, что он ниже меня ростом, думаю, будет прессинговать», — рассказал 17-летний боксер из Ярославля Максим Барановский.
Вологжанин Глеб Клубов о ярославцах тоже знает лишь понаслышке. К поединку готовится давно, перед матчем усиливает нагрузку: увеличивает время тренировок и учебных боев.
«Жду красивый и интересный бой. Знаю, что в Ярославле сильные спортсмены. Так что матч будет захватывающим», — поделился вологодский боксер Глеб Клубов.
Несмотря на то, что кубок оспаривают только два города, матч считается межрегиональным. Так как Вологда и Ярославль расположены в разных регионах — Северо-Западном и Центральном.
«Это одни из сильнейших регионов России и без преувеличения можно сказать, что сегодня к нам съехались самые сильные боксеры страны», — рассказал председатель Федерации бокса города Вологды Алексей Пшеничников.
Соревнования приурочены к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В своем приветственном слове Мэр Вологды Сергей Воропанов поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой, которое они завоевали для нас, многие ценой собственной жизни.
«Этот турнир проводится 9 мая не случайно. Бокс — спорт мужественных людей и поэтому символично, что мы проводим соревнования в День Победы. Наша задача — привлекать молодежь к здоровому образу жизни и спорту, чтобы росли настоящие защитники Отечества», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.
В рамках матча сегодня состоялось 8 боев. В шести из них победа осталась за вологодскими спортсменами, поэтому Кубок Мэра города остался в Вологде.
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