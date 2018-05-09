Чемпион мира Айзек Догбо собрался завязать с боксом в 23 года

Не более двух недель назад на боксёрском небосклоне появилась новая звёздочка — уроженец Ганы Айзек Догбо (19-0, 13 КО) в яркой драке перебил Джесси Магдалено за 11 раундов, отобрав у того пояс чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 63,5 кг). Вскоре после этого триумфа отец–тренер 23-летнего боксёра Пол Догбо заявил, что, вероятно, завяжет с боксёрскими делами, добавив, что сыну придётся найти нового коуча.

Айзек с таким положением дел категорически не согласен. Категорически настолько, что грозится завершить карьеру.

«Отец всегда был мне главной опорой. Если он оставит всё это, то, считаю, я выполнил свои обязанности перед народом Ганы, и уйду на пенсию очень молодым чемпионом мира», — огорошил африканец.

Как отметили в Boxing News, если Айзек всё-таки решит повесить перчатки на гвоздь, то он сделает это в возрасте, когда трагично оборвалась великолепная карьера Сальвадора Санчеса — он погиб в автокатастрофе.

Другими чемпионами в этом дивизионе являются Рэй Варгас (31-0, 22 КО) из Мексики (WBC), Даниэль Роман (24-2-1, 9 КО) из США (WBA) и Рёсуке Иваса (25-2, 16 КО) из Японии (IBF).

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