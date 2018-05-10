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Проспект–тяжеловес Эндрю Табити о бое с Кайоде: Возможно, будет нокаут
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Проспект–тяжеловес Эндрю Табити о бое с Кайоде: Возможно, будет нокаут 

Vringe.com 49 минут назад
Фото: Vringe.com
За день до боя Василия Ломаченко, 11 мая, на ринге Sam's Town Hotel and Gambling Hall в Лас-Вегасе (США) состоится кроссроуд-поединок между 28-летним проспектом тяжёлого веса Эндрю Табити (15-0, 12 КО) и опытным 35-летним Латифом Кайоде (21-2, 16 КО).
«Я быстрее, хитрее и бью мощнее, а он крупнее. Но я достаточно силён, чтобы потягаться с ним в инфайтинге. Фанаты могут ожидать фейерверки в ринге, ну и мою победу. Возможно, можете увидеть и нокаут», — заявил американец BoxingScene, не уточнив, кого нокаутируют.
Позднее в интервью он добавил, что может победить нокаутом даже в начале боя. При этом Табити считает, что «ветеран Кайоде солидный и крепкий», что будет весьма кстати, чтобы продемонстрировать публике свои способности.
«Бой с ним также подготовит меня к переходу на более высокий уровень», — добавил Эндрю.
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