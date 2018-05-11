Альварес хочет снести Головкину голову с плеч — президент GBP

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что противостояние мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) и Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) из спортивной плоскости уже переросло в личную. Во всяком случае, со стороны Альвареса, который очень хочет посильнее «приложить» коллегу за острые высказывания в свой адрес, после того как их реванш в начале мая сорвался из-за допингового скандала с непосредственным участием Канело.

«Он хочет снести Геннадию голову с плеч, слишком много тот наговорил дешёвки в сторону Канело, — поясняет желание мексиканца Гомес для BoxingScene. — Если они действительно хотят устроить бой, если они не боятся, давайте сделаем это. Канело что-то приготовил для Головкина. Геннадий разозлил льва».

«Мы готовы. Это они озвучивают какие-то размытые формулировки, вроде «мы не знаем, будем драться с ним в следующем поединке или нет» и всякое прочее дерьмо. Давайте уже отвечайте за слова», — призвал Эрик.

Добавим, что следующее выступление Альвареса уже запланировано на 15 сентября. К этому моменту срок его полугодовой дисквалификации благополучно истечёт.

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