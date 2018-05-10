Президент GBP рассказал, когда Альвареса начнут тестировать на допинг

Чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) из Казахстана хочет, чтобы мексиканский претендент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) незамедлительно начал проходить допинг-тестирование от VADA, ведь ранее намеченный на 5 мая реванш не состоялся по той причине, что в анализах Канело был выявлен запрещённый препарат кленбутерол.

Обе стороны вскоре вернутся за стол переговоров с целью перепланировать реванш на 15 сентября 2018-го года. Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и завершился вничью.

Тем не менее, сторона Альвареса не спешит плясать под дудку команды Головкина. Эрик Гомес , президент компании Golden Boy Promotions (GBP), за которую выступает Канело, сообщил, что мексиканец начнёт проходить допинг-тестирование только после того, как будет подписан контракт на бой-реванш.

«Когда мы согласуем все детали, когда подпишем контракт, тогда Альварес и начнёт проходить проверку на допинг, — сообщил функционер. — Не вижу в этом никаких проблем. Мы готовы согласиться с этим их требованием. И Канело также не против проходить проверку. Мы и так уже доказали, что ситуация с кленбутеролом была всего лишь инцидентом, случайностью. Поэтому никаких проблем нет».

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Альвареса на полгода с момента позитивной допинг-пробы, но в сентябре мексиканец уже сможет проводить поединки. В команде Альвареса решили прибегнуть к тестированию волосяных луковиц боксёра, чтобы доказать его невиновность, но Головкин по-прежнему продолжает настаивать на том, что мексиканец использует запрещённые препараты в ходе подготовки.

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