Президент GBP рассказал, когда Альвареса начнут тестировать на допинг 

Чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) из Казахстана хочет, чтобы мексиканский претендент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) незамедлительно начал проходить допинг-тестирование от VADA, ведь ранее намеченный на 5 мая реванш не состоялся по той причине, что в анализах Канело был выявлен запрещённый препарат кленбутерол.
Обе стороны вскоре вернутся за стол переговоров с целью перепланировать реванш на 15 сентября 2018-го года. Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и завершился вничью.
Тем не менее, сторона Альвареса не спешит плясать под дудку команды Головкина. Эрик Гомес, президент компании Golden Boy Promotions (GBP), за которую выступает Канело, сообщил, что мексиканец начнёт проходить допинг-тестирование только после того, как будет подписан контракт на бой-реванш.
«Когда мы согласуем все детали, когда подпишем контракт, тогда Альварес и начнёт проходить проверку на допинг, — сообщил функционер. — Не вижу в этом никаких проблем. Мы готовы согласиться с этим их требованием. И Канело также не против проходить проверку. Мы и так уже доказали, что ситуация с кленбутеролом была всего лишь инцидентом, случайностью. Поэтому никаких проблем нет».
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Альвареса на полгода с момента позитивной допинг-пробы, но в сентябре мексиканец уже сможет проводить поединки. В команде Альвареса решили прибегнуть к тестированию волосяных луковиц боксёра, чтобы доказать его невиновность, но Головкин по-прежнему продолжает настаивать на том, что мексиканец использует запрещённые препараты в ходе подготовки.
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