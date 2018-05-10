Ещё
Президент GBP рассказал, когда Альвареса начнут тестировать на допинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент GBP рассказал, когда Альвареса начнут тестировать на допинг 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) из Казахстана хочет, чтобы мексиканский претендент Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) незамедлительно начал проходить допинг-тестирование от VADA, ведь ранее намеченный на 5 мая реванш не состоялся по той причине, что в анализах Канело был выявлен запрещённый препарат кленбутерол.
Обе стороны вскоре вернутся за стол переговоров с целью перепланировать реванш на 15 сентября 2018-го года. Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и завершился вничью.
Тем не менее, сторона Альвареса не спешит плясать под дудку команды Головкина. Эрик Гомес, президент компании Golden Boy Promotions (GBP), за которую выступает Канело, сообщил, что мексиканец начнёт проходить допинг-тестирование только после того, как будет подписан контракт на бой-реванш.
«Когда мы согласуем все детали, когда подпишем контракт, тогда Альварес и начнёт проходить проверку на допинг, — сообщил функционер. — Не вижу в этом никаких проблем. Мы готовы согласиться с этим их требованием. И Канело также не против проходить проверку. Мы и так уже доказали, что ситуация с кленбутеролом была всего лишь инцидентом, случайностью. Поэтому никаких проблем нет».
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила Альвареса на полгода с момента позитивной допинг-пробы, но в сентябре мексиканец уже сможет проводить поединки. В команде Альвареса решили прибегнуть к тестированию волосяных луковиц боксёра, чтобы доказать его невиновность, но Головкин по-прежнему продолжает настаивать на том, что мексиканец использует запрещённые препараты в ходе подготовки.
Читайте также: Геннадий Головкин отказывается держать яйца в общей корзинке с Канело
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
WBC: Головкин и Мартиросян взвесились за 30 и за 7 дней до боя Эдриен Броунер вызывает на бой соотечественника-пенсионера От тренера Исмаэля Саласа ушёл подопечный, экс-чемпион мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
На «Джиро д’Италия» произошла трагедия3
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко543
Медведев породил новый анекдот про Мутко494
Тарасова обрушилась на Тутберидзе1
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение