Срисакет не хочет добровольную защиту, он нацелен на реванш с Эстрадой — Сулейман

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) таец Срисакет Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) не хочет пользоваться возможностью проведения добровольной защиты титула против любого из представителей топ-15 мирового рейтинга организации.

Вместо этого он нацелен на реванш с мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (36-3, 23 КО), которого с трудом победил по очкам (MD 12) в конце февраля, сообщает президент WBC Маурисио Сулейман.

«У меня была возможность пообщаться со Срисакетом в Таиланде, и он сказал нам, что хочет провести реванш с Эстрадой, — цитирует Сулеймана ESPN Deportes. — У него есть возможность добровольную защиту, когда он захочет, но он обозначил желание снова встретиться с Эстрадой. Они даже связывались с промоутером Томом Лёффлером , чтобы изучить эту возможность. Нам они сказали, что бой может состояться в сентябре-ноябре».

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