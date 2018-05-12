Владимир Кличко не исключил своего возвращения в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Владимир Кличко рассказал о своей любви к боксу и возможном возвращении в профессиональный спорт, передает ресурс BoxingScene.com.

"Никогда не говори никогда, все меняется. Люди часто переключают свою карьеру в течение жизни. Возможно, если я почувствую, что настал правильный момент для какой-то благотворительности, то вернусь на ринг", — заявил украинский спортсмен.

42-летний Кличко правил тяжелым весом в течение десяти лет, пока не проиграл решением Тайсону Фьюри в ноябре 2015. Последним боем легендарного боксера стало поражение нокаутом в титульном поединке против Энтони Джошуа

"Я отлично провел 27 лет в этом спорте. Я многому научился, путешествовал по всему миру, что было моей целью, когда я только начинал. Я достиг того, о чем даже не мечтал, я сделал и испытал то, о чем даже не думал. Я понял, что когда одни двери закрываются, открываются другие. Это жизненный опыт и спорт действительно потрясающая вещь", — добавил Кличко

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