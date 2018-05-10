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Владимир Кличко — о допинге в боксе
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Владимир Кличко — о допинге в боксе 

Vringe.com 21 минуту назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко считает, что в боксе существует проблема допинга, и её нужно решать как можно скорее, тщательно проверяя всех без исключения спортсменов.
«Много дыма без огня не бывает, и когда вы видите это на постоянной основе на самом высоком уровне, это предаёт саму философию спорта, — заявил Владимир в интервью Deutsche Welle. — Спорт представляет собой соревнование друг с другом с целью выявления лучшего. Атлет против атлета, и бокс в этом плане один из наиболее честных видов спорта, потому что здесь нет команд. Да, у боксёров есть команды, но они остаются за рингом. Однако, если ты на допинге, а я нет, тогда ты обманываешь своих болельщиков».
«В некоторых видах спорта побеждает тот, кто быстрее бегает, и если ты на допинге, то непременно победишь. Но в боксе ты должен уничтожить соперника физически, — отмечает Кличко. — История знает немало случаев смертельных исходов, и если причиной этого было то, что один из боксёров вышел в ринг на допинге, тогда этому нет никаких оправданий. Всемирной антидопинговое агентство забирает миллионы проб в течение года, замораживает их и постоянно улучшает систему проверки. Очень важно, чтобы всех спортсменов проверяли».
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