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Пакьяо пригласил Мейвезера-младшего сыграть в баскетбол
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Пакьяо пригласил Мейвезера-младшего сыграть в баскетбол 

Чемпионат.com 2 часа назад
12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, получил приглашение от бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сыграть в баскетбол.
«Я позвонил Флойду, поприветствовал его на Филиппинах и пожелал наслаждаться отдыхом в нашей стране. Заодно я пригласил его сыграть в баскетбол, если он захочет», — сказал Пакьяо Unang Balita.
Напомним, что до приезда на Филиппины Мейвезер-младший уже посетил Сингапур, Индонезию и Таиланд.
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