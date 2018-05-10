Анонс: 14 мая в Киеве состоится пресс-конференция президента WBC Маурисио Сулеймана

Как мы сообщали ранее, осенью этого года в Киеве (Украина) состоится 56-й конгресс Всемирного боксёрского совета (WBC). С 13 по 15 мая в украинской столице ожидается официальный визит президента WBC Маусрисио Сулеймана, который ознакомится с подготовкой Киева к предстоящему международному событию.

В рамках визита Сулейман 14 мая проведёт совместную пресс-конференцию с мэром города, «вечным» чемпионом мира WBC в супертяжёлом весе Виталием Кличко . Начало мероприятия — в 12:00, в колонном зале КГГА.

Конгресс WBC будет проходить с 30 сентября по 6 октября в киевском Fairmont Grand Hotel.

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