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Анонс: 14 мая в Киеве состоится пресс-конференция президента WBC Маурисио Сулеймана
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Анонс: 14 мая в Киеве состоится пресс-конференция президента WBC Маурисио Сулеймана 

Vringe.com 55 минут назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, осенью этого года в Киеве (Украина) состоится 56-й конгресс Всемирного боксёрского совета (WBC). С 13 по 15 мая в украинской столице ожидается официальный визит президента WBC Маусрисио Сулеймана, который ознакомится с подготовкой Киева к предстоящему международному событию.
В рамках визита Сулейман 14 мая проведёт совместную пресс-конференцию с мэром города, «вечным» чемпионом мира WBC в супертяжёлом весе Виталием Кличко. Начало мероприятия — в 12:00, в колонном зале КГГА.
Конгресс WBC будет проходить с 30 сентября по 6 октября в киевском Fairmont Grand Hotel.
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