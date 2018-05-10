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Ломаченко придётся ответить на вопросы Линареса — экс-соперник Хорхе
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Ломаченко придётся ответить на вопросы Линареса — экс-соперник Хорхе 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Британский легковес Энтони Кролла, в 2016-17 гг. дважды безуспешно пробовавший справиться с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), проигрывая по очкам в родном Манчестере, поделился мыслями о предстоящем поединке экс-обидчика с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО), который состоится 12 мая в Нью-Йорке (США).
«Ни одного боя в 2018-м я не жду так сильно, как этот. На мой взгляд, в одном ринге сойдутся два чистейших боксёра на планете, два самых технически одарённых бойца будут состязаться друг с другом в остроумии, — подчеркнул Кролла в интервью BoxNation. — Отдельно отметим, что Ломаченко поднимается в весе и впервые встретится с соперником, который больше него. Каким бы ни бы потрясающим бойцом Ригондо, он был намного меньше, чем Ломаченко. Уверен, что Хорхе поставит перед ним несколько вопросов. Не могу дождаться!»
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По мнению Энтони, одной из главных проблем Линареса может стать расставание с кубинским тренером Исмаэлем Саласом: «Это единственное, что меня беспокоит. Судя по всему, Линарес провёл фантастическую подготовку, но у них с Саласом так хорошо получалось, и под его руководством Хорхе ни разу не проигрывал. Надеюсь, это не сильно скажется в субботу».
«Линарес намного больше Ригондо, и я хочу посмотреть, как Ломаченко с этим совладает, — продолжает британец. — Никто не спорит с тем, что Ломаченко — очень особенный боец. Однако, он быстро поднимается по категориям, и когда-нибудь это закончится. В субботу ли? Не уверен».
В завершении Кролла не стал скрывать, на чьей стороне будут его симпатии: «Надеюсь, Линарес победит решением судей. Буду болеть за него ранним воскресным утром!»
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