Бейбут Шуменов возвращается: сразится за пояс WBA с турком Алтункаей

34-летний бывший чемпион мира в полутяжёлом и тяжёлом весах Бейбут Шуменов (17-2, 11 КО), который в прошлом году решил уйти на пенсию из-за травмы глаза, но в начале 2018-го передумал, уже знает дату и место проведения поединка–возвращения, а также имя соперника. Об этом со ссылкой на данные KZ Event Productions пишет BoxingScene.

7 июля на 20-летие столичной жизни Астаны (Казахстан) в этом городе он подерётся с малоизвестным 30-летним немецким турком Хизни Алтункайя (30-1, 17 КО), который прошлым летом был досрочно бит Кшиштофом Гловацки

Примечательно другое: мужчины сходу разыграют вакантное место «обычного» чемпиона WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) — то самое, с которого Шуменов встал и ушёл на пенсию в прошлом году.

По словам Бейбута, глаз у него «на 100% в порядке», и после этого боя он хочет поединок с «временным» чемпионом WBA в этом дивизионе Арсеном Гуламиряном (23-0, 15 КО). Напомним, последний осенью может встретиться с Максимом Власовым , причём на кону якобы будет титул… «обычного» чемпиона WBA.

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