Джошуа и Кличко встретились на «Уэмбли» спустя год после мегафайта: сюжет

В конце апреля 2017 года бывший доминатор супертяжёлого веса Владимир Кличко (64-5, 53 KO) вышел в столице Англии против местного топ-бойца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), в результате чего получился валидольно-драматичный поединок, который многие признали лучшим боем прошлого сезона.

Тогда Владимир упустил в средних раундах шанс досрочно пройти хозяина ринга, после чего был забит в 11-й трёхминутке.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джошуа–Кличко

Недавно бойцы впервые со времени того мегафайта встретились вне ринга и, посетив место битвы, рассказали на камеру о том, что тогда произошло, и как всё обернулось для них впоследствии.

Служба Би-би-си предлагает вашему вниманию соответствующий сюжет:

или или Король ушёл. Да здравствует король! — рассказ vRINGе об этом мегафайте

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