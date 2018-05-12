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Джошуа и Кличко встретились на «Уэмбли» спустя год после мегафайта: сюжет
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Джошуа и Кличко встретились на «Уэмбли» спустя год после мегафайта: сюжет 

Vringe.com 12 мая 2018
Фото: Vringe.com
В конце апреля 2017 года бывший доминатор супертяжёлого веса Владимир Кличко (64-5, 53 KO) вышел в столице Англии против местного топ-бойца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), в результате чего получился валидольно-драматичный поединок, который многие признали лучшим боем прошлого сезона.
Тогда Владимир упустил в средних раундах шанс досрочно пройти хозяина ринга, после чего был забит в 11-й трёхминутке.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Джошуа–Кличко
Недавно бойцы впервые со времени того мегафайта встретились вне ринга и, посетив место битвы, рассказали на камеру о том, что тогда произошло, и как всё обернулось для них впоследствии.
Служба Би-би-си предлагает вашему вниманию соответствующий сюжет:
или  или  Король ушёл. Да здравствует король! — рассказ vRINGе об этом мегафайте
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