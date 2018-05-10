Поединок Кличко против Джошуа бой года по версии IBF

В апреле 2017 года в столице Англии, на стадионе «Уэмбли» Джошуа в 11-м раунде техническим нокаутом победил Кличко в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в тяжелом весе.

После неудачного боя украинский боксер завершил карьеру.

По окончанию сезона-2017 IBF наградила чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина , британца Ли Селби как боксеров три или более раз успешно защитивших титулы чемпионов организации.