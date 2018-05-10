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Поединок Кличко против Джошуа бой года по версии IBF
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Поединок Кличко против Джошуа бой года по версии IBF 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Международная боксерская федерация (IBF) признала бой британца Энтони Джошуа и украинца Владимира Кличко боем года сезона-2017. Об этом сообщает «РИА Новости».
В апреле 2017 года в столице Англии, на стадионе «Уэмбли» Джошуа в 11-м раунде техническим нокаутом победил Кличко в бою за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в тяжелом весе.
После неудачного боя украинский боксер завершил карьеру.
По окончанию сезона-2017 IBF наградила чемпионскими перстнями Джошуа, казахстанца Геннадия Головкина, британца Ли Селби как боксеров три или более раз успешно защитивших титулы чемпионов организации.
Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин является обязательным претендентом на бой с Джошуа за звание чемпиона по версии WBA (Super).
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