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Рябинский и Херн провели встречу, говорили о поединке Джошуа−Поветкин
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Рябинский и Херн провели встречу, говорили о поединке Джошуа−Поветкин 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Андрей Рябинский (Мир Бокса) встречался с промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing). Цель встречи — переговоры о возможном поединке между чемпионом WBA Super, WBO, IBF в хэвивейте британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и обязательным претендентом по линии WBA Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) из России.
Российский промоутер посредством соцсетей намекнул, что поединок может состояться в Лондоне: «Эдди Хирн приезжал в гости. Говорили про бой Джошуа — Поветкин в Лондоне скоро. Только не говорите никому пока!»
В свою очередь в интервью IFL TV Херн подтвердил переговоры о поединке Джошуа против Поветкина, но также рассказал о ходе переговоров с командой чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США.
«Хэймон подтвердил, дал гарантию того, что Джошуа получит за бой с Уайлдером $50 миллионов. Теперь мне предстоит встреча с Энтони. Он должен решить, соглашаться на условия Уайлдера и боксировать в Лас-Вегасе (штат Невада, США) или же мы выдвинем контр-предложение и устроим бой здесь, в Великобритании. Поветкин? Да, есть такой вариант. Джошуа может сперва встретиться с Поветкиным в августе, а в ноябре-декабре провести бой с Уайлдером», — заявил британский промоутер.
Читайте также: Энтони Джошуа: Я уже начал подготовку к поединку против Дионтэя Уайлдера
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