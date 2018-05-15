Рябинский и Херн провели встречу, говорили о поединке Джошуа−Поветкин

Промоутер Андрей Рябинский (Мир Бокса) встречался с промоутером Эдди Херном (Matchroom Boxing). Цель встречи — переговоры о возможном поединке между чемпионом WBA Super, WBO, IBF в хэвивейте британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и обязательным претендентом по линии WBA Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) из России.

Российский промоутер посредством соцсетей намекнул, что поединок может состояться в Лондоне: « Эдди Хирн приезжал в гости. Говорили про бой Джошуа — Поветкин в Лондоне скоро. Только не говорите никому пока!»

В свою очередь в интервью IFL TV Херн подтвердил переговоры о поединке Джошуа против Поветкина, но также рассказал о ходе переговоров с командой чемпиона WBC Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) из США.

«Хэймон подтвердил, дал гарантию того, что Джошуа получит за бой с Уайлдером $50 миллионов. Теперь мне предстоит встреча с Энтони. Он должен решить, соглашаться на условия Уайлдера и боксировать в Лас-Вегасе (штат Невада, США) или же мы выдвинем контр-предложение и устроим бой здесь, в Великобритании. Поветкин? Да, есть такой вариант. Джошуа может сперва встретиться с Поветкиным в августе, а в ноябре-декабре провести бой с Уайлдером», — заявил британский промоутер.

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