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Эдди Херн заключил крупнейшую в истории бокса сделку на миллиард долларов
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Эдди Херн заключил крупнейшую в истории бокса сделку на миллиард долларов 

Vringe.com 31 минуту назад
Фото: Vringe.com
Промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Херна и медийный цифровой гигант Perform Group заключили сделку о создании долгосрочного предприятия на невероятную сумму — $1 млрд Эту инициативу организаторы назвали «самой большой сделкой в истории бокса», пишет пресс-служба британского функционера.
Соглашение охватывает 8 лет. По контракту Matchroom Boxing должны организовывать по 32 вечера бокса ежегодно — их по заказу потребителя будет транслировать стриминг-сервис DAZN.
16 шоу каждый год будет проводить в США, и столько же — в Британии.
Бои не будут предлагаться любителям бокса по системе pay-per-view. Вместо этого можно будет оформить месячную подписку.
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