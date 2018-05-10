Эдди Херн заключил крупнейшую в истории бокса сделку на миллиард долларов

Промоутерская компания Matchroom Boxing Эдди Херна и медийный цифровой гигант Perform Group заключили сделку о создании долгосрочного предприятия на невероятную сумму — $1 млрд Эту инициативу организаторы назвали «самой большой сделкой в истории бокса», пишет пресс-служба британского функционера.

Соглашение охватывает 8 лет. По контракту Matchroom Boxing должны организовывать по 32 вечера бокса ежегодно — их по заказу потребителя будет транслировать стриминг-сервис DAZN.

16 шоу каждый год будет проводить в США, и столько же — в Британии.

Бои не будут предлагаться любителям бокса по системе pay-per-view. Вместо этого можно будет оформить месячную подписку.

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