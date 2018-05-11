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Харрисон, Смит, Табити и Кайоде прошли взвешивание: результаты и фото
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Харрисон, Смит, Табити и Кайоде прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Sam's Town Hotel & Gambling Hall в Лас-Вегасе (США). Боксёры показали следующий вес: Тони Харрисон (26-2, 21 КО) — 70,5 кг Ише Смит (29-9, 12 КО) — 70,5 кг 10-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) Эрик Боне (19-5, 8 КО) — 66,8 кг Кэмерон Крэл (13-12-3, 3 КО) — 66,8 кг 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эндрю Табити (15-0, 12 КО) — 91,1 кг Латиф Кайоде (21-2, 16 КО) — 91,4 кг 10-раундовый бой в тяжёлом весе (до 90,7 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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