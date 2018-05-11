Ещё
Прямая онлайн трансляция: Харрисон — Смит, Табити — Кайоде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прямая онлайн трансляция: Харрисон — Смит, Табити — Кайоде 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Лас-Вегасе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— 10-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцами Тони Харрисоном (26-2, 21 КО) и Ише Смитом (29-9, 12 КО).
Андеркард
— 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между Эриком Боне (19-5, 8 КО) из Эквадора и Кэмероном Крэлем (13-12-3, 3 КО) из США.
— 10-раундовый бой в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между Эндрю Табити (15-0, 12 КО) из США и Латифом Кайоде (21-2, 16 КО) из Нигерии.
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (12.05.) — 04:00 (Киев), 04:00 (Москва), 07:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
AceStream
SopCast
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Хьюи Фьюри нацелился на Джошуа: У него ещё не было таких как я Али, Мунгуйя, Варгас и Ованнисян прошли взвешивание: результаты и фото Теренс Кроуфорд избивает горный воздух с мобильным в руке: видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт опять разоблачает Россию99
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова61
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
«Зенит» рассматривает пять кандидатур на замену Манчини
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко600
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение