Прямая онлайн трансляция: Харрисон — Смит, Табити — Кайоде

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Лас-Вегасе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— 10-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцами Тони Харрисоном (26-2, 21 КО) и Ише Смитом (29-9, 12 КО).

Андеркард

— 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между Эриком Боне (19-5, 8 КО) из Эквадора и Кэмероном Крэлем (13-12-3, 3 КО) из США.

— 10-раундовый бой в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между Эндрю Табити (15-0, 12 КО) из США и Латифом Кайоде (21-2, 16 КО) из Нигерии.

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (12.05.) — 04:00 (Киев), 04:00 (Москва), 07:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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