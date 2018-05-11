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Хэйни, Менард и Хегай прошли взвешивание: результаты и фото
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Хэйни, Менард и Хегай прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на 2300 Arena в Филадельфии (США). Боксёры показали следующий вес: Девин Хэйни (18-0, 12 КО) — 61,1 кг Мейсон Менард (33-2, 24 КО) — 60,9 кг Бой за вакантный титул USBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Гленн Дезерн (9-1-1, 6 КО) — 55,5 кг Джошуа Грир-мл. (16-1-1, 8 КО) — 55,7 кг 10-раундовый бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Адам Лопес (16-2-2, 8 КО) — 55,2 кг Арнольд Хегай (11-0-1, 8 КО) — 54,5 кг 8-раундовый бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)
Элвин Вермалл-мл. (15-0-1, 12 КО) — 78,4 кг Чарльз Фостер (15-0, 8 КО) — 79,2 кг  8-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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