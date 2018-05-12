Хэйни победил Менарда и завоевал титул USBA

Американский боксёр Девин Хэйни завоевал вакантный титул USBA в лёгком весе. Соперником американца был Мейсон Менард (33-3, 24 КО). Поединок прошёл при явном преимуществе Хэйни, который даже успевал поработать на публику.

В девятом раунде поединка команда Менарда приняла решение выбросить полотенце и остановить этот бой, в котором у их боксёра уже не осталось никаких шансов на победу. Для Хэйни эта победа стала 19-й в карьере при нуле в графе поражений. Менард потерпел третье поражение в 36 боях в профессиональной карьере.