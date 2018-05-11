Шуменов проведет бой за титул WBA

Бывший обладатель чемпионских поясов WBA в двух весовых категориях Бейбут Шуменов после двух лет отсутствия на профессиональном ринге сразу проведет бой за титул чемпиона организации в первом тяжелом весе.

Бой состоится 7 июля в Астане, а соперником Шуменова должен стать 30-летний Хизни Алтункайя из Турции, который занимает третье место в рейтинге WBA.

Напомним, в феврале WBA объявила российского боксера Дениса Лебедева чемпионом в отпуске.

Таки образом, чемпионский пояс WBA в данный момент является вакантным, при этом другой представитель России — Мурат Гассиев — считается «суперчемпионом».

А временным чемпионом является 30-летний француз Арсен Гуламирян, с которым Шуменов планирует встретиться в случае победы над Алтункайей.

Напомним, что Шуменов объявил об уходе из бокса в июне 2017 года из-за травмы глаза, полученной еще в 2008 году и требовавшей оперативного лечения. Недавнее медицинское обследование показало, что теперь с его зрением все в порядке, и казахстанский боксер решил продолжить карьеру.