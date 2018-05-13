Х. Фьюри досрочно победил Секстона

В ночь с 12 на 13 мая в Болтоне (Великобритания) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона Великобритании в супертяжёлом весе между его действующим обладателем Сэмом Секстоном и экс-претендентом на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри.

Поединок прошёл под диктовку последнего. Он умело избегал попыток Секстона навязать ему открытое противостояние и работал на контратаках. В четвёртом раунде Фьюри-младший поймал соперника первый раз, отправив того в нокдаун ударом справа. В следующей трёхминутке ещё одна контратака Фьюри оказалась точной, соперник вновь упал на канвас, после чего рефери остановил поединок. Таким образом Хьюи Фьюри стал новым чемпионом Великобритании в супертяжёлом весе.