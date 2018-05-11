Ещё
Х. Фьюри оказался легче Секстона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Х. Фьюри оказался легче Секстона 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
12 мая в Болтоне (Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Хьюи Фьюри и Сэма Секстона. На кону поединка будет стоять региональный британский титул.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Фьюри-младший оказался легче соперника, показав на весах 105,2 кг. Вес Секстона составил 106,5 кг.
Эта встреча станет для Хьюи Фьюри первой после поражения от Джозефа Паркера.
Чемпионат.com: последние новости
Садам Али оказался тяжелее Мунгуйа Гроувз: надеюсь, Хэй решит больше не боксировать Родригес — новый чемпион мира по версии IBF в легчайшем весе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт опять разоблачает Россию99
В РФ нашли еще одну причину посадить Родченкова61
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
«Зенит» рассматривает пять кандидатур на замену Манчини
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко600
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение