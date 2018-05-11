Х. Фьюри оказался легче Секстона

12 мая в Болтоне (Великобритания) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Хьюи Фьюри и Сэма Секстона. На кону поединка будет стоять региональный британский титул.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Фьюри-младший оказался легче соперника, показав на весах 105,2 кг. Вес Секстона составил 106,5 кг.