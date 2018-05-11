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Хьюи Фьюри нацелился на Джошуа: У него ещё не было таких как я
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Хьюи Фьюри нацелился на Джошуа: У него ещё не было таких как я 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри (20-1, 10 КО) рассчитывает уже в обозримом будущем оказаться в одном ринге с соотечественником и действующим обладателем поясов по версиям WBA/IBF/WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). 12 мая Фьюри предстоит сразиться за национальный титул с Сэмом Сэкстоном, и переключиться на Джошуа он планирует сразу после победы.
«Уже вскоре после победы над Секстоном я буду настойчиво стучаться в его двери, если к тому времени Джошуа всё ещё будет владеть своими поясами. Чем скорее, тем для меня лучше, — заявил Хьюи в интервью Sky Sports. — Надеюсь, я займу позицию претендента, и тогда бой состоится. Я к этому абсолютно готов. Джошуа ещё никогда не дрался ни с кем подобным мне. Да что там: никто и никогда не дрался с кем-то, похожим на меня».
Напомним, что в сентябре прошлого года Фьюри попытался отобрать титул WBO у новозеландца Джозефа Паркера, но не смог добиться успеха даже несмотря на поддержку родных стен, проиграв большинством голосов судей.
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