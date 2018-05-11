Боксеры 12 сибирских регионов примут участие в первенстве СФО в Иркутске

В Иркутске с 15 по 19 мая во Дворце спорта «Труд» состоится первенство

Сибирского федерального округа по боксу среди спортсменов 19 — 22 лет (II этап IV летней Спартакиады молодежи России по боксу). Планируется, что в соревнованиях примут участие более 100 сильнейших боксеров из двенадцати сибирских регионов. Об этом сообщил заместитель министра

— В Приангарье одна из самых сильных школ бокса. Наши спортсмены

неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и международных турниров. В настоящее время в регионе работает 30 отделений бокса в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Тулуне, Тайшете

Слюдянске, Саянске, Вихоревке и других муниципалитета, в которых

занимается более 3300 человек, — отметил Павел Богатырев.

Первенство Сибирского федерального округа по боксу проводится в личном

зачете в 13 весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг для юниоров и 51, 60, 75 кг для женщин. В состав команды Приангарья

вошло 13 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска.

Боксеры Иркутской области будут представлены во всех весовых категориях.

Основную конкуренцию спортсменам Приангарья составят боксеры из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

На соревнования в качестве почетных гостей приглашены генеральный

секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и чемпион мира по боксу

По итогам первенства будут определены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды Сибирского федерального округа для участия в III этапе IV летней Спартакиады молодежи России.

Торжественное открытие первенства Сибирского федерального округа

состоится 15 мая в 17 часов, затем пройдут предварительные бои. С 16 по 18 мая начало схваток — с 15 часов. 19 мая с 17 начнутся финальные

бои и награждение. Вход для зрителей свободный.