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Боксеры 12 сибирских регионов примут участие в первенстве СФО в Иркутске
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Боксеры 12 сибирских регионов примут участие в первенстве СФО в Иркутске 

Советский спорт 3 часа назад
В Иркутске с 15 по 19 мая во Дворце спорта «Труд» состоится первенство
Сибирского федерального округа по боксу среди спортсменов 19 — 22 лет (II  этап IV летней Спартакиады молодежи России по боксу). Планируется, что в  соревнованиях примут участие более 100 сильнейших боксеров из  двенадцати сибирских регионов. Об этом сообщил заместитель министра
спорта области Павел Богатырев.
— В Приангарье одна из самых сильных школ бокса. Наши спортсмены
неоднократно становились победителями и призерами всероссийских и  международных турниров. В настоящее время в регионе работает 30  отделений бокса в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Тулуне, Тайшете
Слюдянске, Саянске, Вихоревке и других муниципалитета, в которых
занимается более 3300 человек, — отметил Павел Богатырев.
Первенство Сибирского федерального округа по боксу проводится в личном
зачете в 13 весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг  для юниоров и 51, 60, 75 кг для женщин. В состав команды Приангарья
вошло 13 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска.
Боксеры Иркутской области будут представлены во всех весовых категориях.
Основную конкуренцию спортсменам Приангарья составят боксеры из  Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.
На соревнования в качестве почетных гостей приглашены генеральный
секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и чемпион мира по боксу
Игорь Михалкин.
По итогам первенства будут определены сильнейшие спортсмены для  формирования сборной команды Сибирского федерального округа для  участия в III этапе IV летней Спартакиады молодежи России.
Торжественное открытие первенства Сибирского федерального округа
состоится 15 мая в 17 часов, затем пройдут предварительные бои. С 16 по  18 мая начало схваток — с 15 часов. 19 мая с 17 начнутся финальные
бои и награждение. Вход для зрителей свободный.
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