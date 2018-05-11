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Проводников: «Мне поступают предложения о боях, но я счастлив вне ринга»
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Проводников: «Мне поступают предложения о боях, но я счастлив вне ринга» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников не задумывается о возвращении на ринг.
"Когда я боксировал, мне нужно было кормить себя, кормить семью. Сейчас я сыт и могу помогать не только своим близким, но и просто нуждающимся людям. Надеюсь, в моей жизни не произойдет ничего такого, что толкало меня выйти на ринг. Когда я скучаю по боксу, то приезжаю в зал, спаррингую с молодыми ребятами 6-8 раундов. Мне этого хватает.
Да, мне поступают различные предложения от HBO и Showtime, но я счастлив вне ринга. Сейчас работаю на благо своего народа и доволен этим. Что должно произойти, чтобы я вышел на ринг? Наверное, это какой-то вызов, который бы меня смотивировал", — приводит слова Проводникова корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
34-летний Проводников провел на профессиональном ринге 30 поединков и в 25 из них одержал победу. Последний свой поединок россиянин провел в июне 2016 года против американца Джона Молины.
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