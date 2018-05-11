Луис Ортис рад решению WBC: В моём сердце нож, и я хочу его достать

В конце апреля чемпионский комитет Всемирного боксёрского совета (WBC) озвучил постановление, согласно которому официального претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе должны определить британец Диллиан Уайт (23-1, 7 КО) и кубинец Луис Ортис (28-1, 24 КО). И если Диллиан откровенно разочаровался этой новостью, поскольку считал, что бой с действующим чемпионом — американцем Дионтэем Уайлдером — у него уже в кармане, то Ортис благодарен за шанс приблизиться к реваншу с Уайлдером, которому проиграл досрочно 3 марта.

«Я благодарен Господу за эту возможность, моей команде и WBC за то, что сделали этот бой элиминаторным, потому что это даёт мне шанс сразиться за титул, а именно это зачтётся в итоге, — цитирует Ортиса BoxingScene. — Уайт стоит на пути к моей цели — ещё одному поединку с Уайлдером. В моём сердце вонзён нож, и я хочу его достать, потому что рана до сих пор болит».

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Получив шанс выйти против Уайлдера во второй раз, Ортис обещает исправить все ошибки, которые допустил в первом бою: «Не знаю, может, я был слишком взбудоражен участием в титульном поединке, но я потерял концентрацию. План, который у нас был… Не знаю… Могу заверить, что во второй раз всё будет иначе».

«Не знаю, что ещё сказать. Я просто хотел снести Уайлдеру голову с плеч. Я не хотел думать, побеждаю или проигрываю по очкам, всё что я хотел — снести ему башку. Это был мой единственный план, — признаётся кубинец. — Если я выиграю у Уайта, я стану ближе к реваншу с Уайлдером. Главное — победить Уайта и показать, что Кинг Конг всё ещё здесь».

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